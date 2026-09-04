Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 12:16 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 , 12:18
Gazeteci Oya Lale Özan Arslan hakkında, sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Arslan’ı gözaltına aldı.
Arslan’ın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Aramada ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konulurken, söz konusu materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi.
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