  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı

Yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Özan Arslan hakkında yürütülen soruşturma da “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 12:16 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 , 12:18

Gazeteci Oya Lale Özan Arslan hakkında, sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Arslan’ı gözaltına aldı.

Arslan’ın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Aramada ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konulurken, söz konusu materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.