Gazeteci Oya Lale Özan Arslan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gazeteci Oya Lale Özan Arslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Arslan'a, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamaları yöneltildi.

Arslan, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalındaki yayınları gerekçe gösterilerek bugün gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada dijital materyallerine el konulmuştu.

Erk Acarer'le yaptığı yayının ardından hedef gösterilmişti

Arslan, son olarak YouTube kanalında gazeteci Erk Acarer'i konuk ettiği programın ardından iktidara yakın sosyal medya hesapları ve kişiler tarafından hedef gösterilmiş, hakkında tutuklama çağrıları yapılmıştı.

Savcılık ifadesinde gazetecilik faaliyetlerini YouTube ve sosyal medya üzerinden sürdürdüğünü belirten Arslan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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“Benim herhangi bir suç işleme kastım bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diyen Arslan, yayın başlıklarındaki ifadelerin dikkat çekmek ve izlenirliği artırmak amacıyla seçildiğini söyledi.

Arslan, programlarında kamuoyunda tartışılan konuları ve yurttaşların endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Savcılıkta Arslan'a geçmiş tarihli yayınlarının başlıkları, programlarına davet ettiği konuklar ve evinde el konulan materyaller hakkında da sorular yöneltildi.

Gazeteci Erk Acarer'le sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu söyleyen Arslan, herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapmadığını savundu ve serbest bırakılmasını talep etti.

Arslan'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu sürüyor.

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