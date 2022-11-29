Gazeteci Nedim Türfent tahliye oldu

6 yıl 6 aydır tutuklu bulunan gazeteci Nedim Türfent, Karakoçan K-1 Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye oldu.

Haber Merkezi

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden 23 Ağustos'ta Elazığ Karakoçan K-1 Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen gazeteci Nedim Türfent, infazı tamamlanması üzerine tahliye oldu. Türfent, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), meslektaşları, MLSA avukatı ve ailesi tarafından cezaevi kapısında karşıladı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre, Van’da 13 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanan ve hakkında hazırlanan iddianamede “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla yargılanan Türfent 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

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