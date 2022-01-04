Gazeteci Musa Özuğurlu yazılarıyla artık soL'da

İlk yazısı "Arap dünyasına dönüş mümkün mü?" başlığıyla bugün yayınlanan Dayanışma Meclisi üyesi deneyimli gazeteci Musa Özuğurlu her salı soL'daki köşesinden gündemi değerlendireceği yazılarına başladı.

Özuğurlu bugünkü yazısında Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki son gelişmelere değindi ve önümüzdeki süreçte olabileceklere dair öngörülerde bulundu.

"Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme adımları atmalarından sonra değişen dengeler de Türkiye’nin bu coğrafyanın dışında kalma lüksünü ortadan kaldırdı." diyen Özuğurlu şöyle yazdı:

"BAE Katar ile normalleşme sonrasında ‘’Türkiye bizim ile ilişkilerini normalleştirmek istiyorsa yüzünü Arap dünyasına çevirmeli (hassasiyetlerimizi anlamalı)’’ açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan yüzünü Arap dünyasına çevirdi ve BAE ile Suudi Arabistan (Katar zaten vardı) bunun ilk adımları oldu. Sorunlar bugünden yarına çözülmez elbette ancak en azından buzların erimeye başladığı söylenebilir.

Mısır ile ilişkiler ise öylece duruyor. Doğu Akdeniz’de yaşanacak gelişmeler, Libya’da yaşanan yeni normalin ne kadar sürdürülebileceği, Müslüman Kardeşler örgütünün (en azından Türkiye’deki geleceği) iki ülke arasındaki ilişkinin bundan sonraki yönünü de belirleyecek. Olumlu giderse Türkiye’nin sorun yaşadığı Suriye kalacak geriye.

Türkiye ile Suriye arasında yaşananlardan sonra ilişkiler normale döner mi? Bu da gelecek yazının konusu olsun."

Yazının tamamını okumak için tıklayınız: Arap dünyasına dönüş mümkün mü?