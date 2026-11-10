Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı.

Tutuklu gazeteci Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İsmail Saymaz hakkındaki ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

Saymaz, ilk duruşmanın 8 Temmuz 2027'de görüleceğini kaydetti.

İsmail Saymaz, karara ilişkin Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, "Bu kadar erken beklemiyordum doğrusu. Bir ihtimal aklımdan geçiyordu aslında. Geçen hafta savcılık iddianamemizi hazırlamıştı, mahkeme iddianameyi kabul ettiğinde belki bir ihtimal ayırma kararıyla ev hapsi tedbirini kaldırır diye ümit ediyordum. Ama bu ümidim çok azalmıştı, çok düşük seviyedeydi. Doğrusu ilk duruşmayla beraber benim tedbirim kaldırılır diye fikir yürütüyordum" ifadelerini kullandı.

Saymaz, şunları söyledi: "Duruşmaya kadar evde kalmayı göze almıştım doğrusu. Mahkeme bugün iddianamemizi kabul etti. Benim ev hapsimi kaldırdı. 10 Ekim'den bu yana ev hapsindeyim, 31'inci günüm. Ev hapsi tedbirimi kaldırdı, telefonumun iadesi yönünde karar verdi. Fakat yurt dışına çıkış yasağım sürüyor. İlk duruşmamız 8 Temmuz 2027'de olacak. O gün Murat Ağırel ve ben hakim karşısına çıkacağız. Umarım o gün hakkımızda beraat kararı verilir."

İddianamede, Saymaz ve Ağırel için 14 yıl 10 ay hapis cezası talep edilmişti.

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