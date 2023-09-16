Gazeteci İlknur Bilir havalimanında gözaltına alındı

Almanya’da çalışan gazeteci İlknur Bilir, yurtdışından Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını, savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada Bilir, “Ülkeye girişte pasaportum alındı biraz önce, İstanbul havaalanı karakolundayım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum” dedi.

Bilir, daha sonraki gönderisinde, hakkında deprem döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla soruşturma açıldığını ifade etti.

Bilir, savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldığını belirtti.