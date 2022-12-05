Gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında 12 yıla kadar hapis istemi

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada ‘Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek’ten tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Haskoloğlu, "Verilerinize sahip çıkamayanlar için hiçbir soruşturma başlatılmadı. Bu bana değil sizin haber hakkınıza verilen cezadır" dedi.

Haskoloğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin ortada olduğunu gösterdiğim haberlerim nedeniyle bugün hakkımda 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Verilerinize sahip çıkamayanlar için hiçbir soruşturma başlatılmadı. Bu bana değil sizin haber hakkınıza verilen cezadır."

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak 19 Nisan'da tutuklanmış ve 27 Nisan'da serbest bırakılmıştı.

Siber güvenlik risklerine dikkat çeken gazeteci İbrahim Haskoloğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İçişleri Bakanlığı, belgelerin 'sahte' olduğunu iddia etmiş, ve bir sızdırma olmadığını savunmuştu.