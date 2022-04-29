Dikkat çeken İbrahim Haskoloğlu sorusu: Sahte ise neden gizli kalması gereksin?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklama kararının çelişkilerle dolu olduğunu belirtti. Bildirici, "İçişleri'ne göre belgeler sahte, sızdırma yok. Mahkemeye göre de 'gizli kalması gereken belge'" dedi.
Bildirici, Haskoloğlu'nun, bilgisayar korsanlarının kendisine gönderdiği belgeleri doğrulatmak yerine devlete bildirdiğini hatırlatarak, "Gazetecinin böyle bir görevi olamaz. Bu gazetecilik etiğine aykırı ama yine de bilgi vermemekle suçlanıyor!" ifadesini kullandı.
Faruk Bildirici, "'Sahte belge' ise neden 'gizli kalması' gereksin ki?" başlıklı yazısında şunları kaydetti: