Gazeteci Haskoloğlu'ndan İçişleri'ne: Benimle uğraşacağınıza sınırları koruyun

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı ilk paylaşımında İçişleri Bakanlığı'na hitaben "İçişleri Bakanlığı’na da tavsiyem benimle uğraşacağınıza gidin SINIRLARIN NAMUSUNU KORUYUN" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın gazeteci Haskoloğlu hakkında kişisel verilerin sızdırılması yönünde suç duyurusunda bulunmasının ardından, Haskoloğlu cezaevine girmişti.

İbrahim Haskoloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kişisel verilerle ilgili yaptığım haber nedeniyle İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan 'yalan' dedi, Savcılığa ise “Kişisel Bilgileri Sızdırma” iddiasında bulunup şikayet etti. Yatarı olmayan suçun şikayetinden 8 gün hücrede kaldım. Bana değil, ülkenin düştüğü hale üzülün" dedi.

'İçişleri Bakanlığı önce sınırların namusunu korusun'

İçişleri Bakanlığı'na tepki gösteren Haskoloğlu, "İçişleri Bakanlığı’na da tavsiyem benimle uğraşacağınıza gidin SINIRLARIN NAMUSUNU KORUYUN. Ülkeye kaçak yolla girenlerin zarar verdiği her kişiden siz sorumlusunuz. İşinizi yapın. Hiçbirinizden de korkmuyorum, en ufak pişmanlığım yok çünkü haklıyım. Zaman her şeyi gösterecek." dedi.

Haskoloğlu paylaşımının sonunda, "Türk toplumuna da şunu söylemek istiyorum. Toplum için çalışan gazetecilere sahip çıkmazsanız başkalarının da cesaretini kırarsınız ve gerçekleri öğrenemezsiniz. Örneğin, Ülkeniz istila edilirken Aleyna Tilki’nin iç çamaşırını konuşan paralı trollere kalırsınız." dedi.