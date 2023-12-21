6 Şubat depreminde yaşananları sosyal medya hesabında "Halkın yalnızlığını ve çaresizliğini gösteren ilk 2 gün çektiğim videolardan bazılarını sıralıyorum; onlar not etsin tabii, bunlar da bizim delilleriyle not ettiklerimiz!" ifadeleriyle paylaşan gazeteci Hasan Sivri'ye "dezenformasyon yasası" kapsamında soruşturma açılmıştı.

Ankara'da 33. Asliye Mahkemesi'nde bugün gerçekleşen davanın ilk duruşmasında gazeteci Hasan Sivri beraat etti. Davaya dair soL'a konuşan Sivri, "Olması gereken sonuç çıktı. Bu davanın dahi hiç açılmaması gerekiyordu" dedi.

'Bugün Antakya'ya gittiğinizde hâlâ aynı çaresizlik ve yalnızlık duygusuyla karşı karşıya insanlar'

Mahkemedeki savunmasında gazeteci Hasan Sivri şu ifadelere yer verdi:

"Depremi haber alır almaz, Hatay merkezde Armutlu ve Elektrik mahallelerindeki tanıdıklarımın yanına gittim. Orada yakınlarım, tanıdıklarım vardı. Buralar aynı zamanda aile yakınlarımızın da olduğu mahalleler. Gittiğimde sosyal medya paylaşımında da bahsettiğim çaresizlikle ve halkın yalnızlığıyla karşılaştım. Videosunu çektiğim yanan evden 9. gün çıkan insanlar oldu. Enkazların önünde bekleyen insanlar vardı. Ben bunları anlatacak başka bir ifade bulamıyorum. Bugün 10 ay geçti depremin üzerinden ama hâlâ gittiğinizde aynı şeyleri hissediyorsunuz. Bugün milyonlarca insan depreme dair bu ifadeleri hissediyor ve bu şekilde anlatıyor.

İfade ettiğim şeylerde suç unsuru yok. Gazeteciyim. Her şeyden önce bir Hataylı depremzede bir yurttaşım. Dolayısıyla bunları paylaşmak bir görevdir."

'Bu paylaşımlar müvekkilimin suçu değil görevidir'

Dava avukatı Halil İbrahim Özgün de savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilimin de ifade ettiği gibi. Depremin en büyük acısını yaşayan illerin başında Hatay geliyor. Depremi ben de yaşadım. Hatay Barosu'na kayıtlı bir avukatım. Oradaydık. Gerçekten çaresiz ve yalnızdık. Kendisi Antakyalı olan ailesi enkaz altında olan bir gazetecinin böyle bir paylaşım yapması kadar doğal bir şey yok.

Üstelik paylaşımda suç unsuru olabilecek, halkı yanıltıcı, suç kapsamında değerlendirmeye sebep olacak yanıltıcı bilgi yok, kamu düzenini, genel barışı bozmaya dönük bir durum yok. Hatta böyle paylaşımlar sayesinde insanlar yardımlarını ilettiler toplumda bir dayanışma duygusu ön plana çıktı.

İlgili iddianamede paylaşımlardan dolayı basıl bir tehlikenin ortaya çıktığı neye sebep olacağına ilişkin bir görüş de yok. Hasan Sivri bu paylaşımlarla hangi tehlikeye sebep olmuştur? Nasıl bir sorun yaratmıştır? Bunlara dair tek bir ifade yer almıyor. Çünkü yok böyle bir durum.

Bu iddianamene sizin önünüze dahi gelmemesi gerekiyordu. Neden mi geldi? Çünkü çok paylaşıldı. Çok tepki aldı. Dolayısıyla fezlekeyi hazırlayan kolluk ya da iddianameyi hazırlayan yargı makamları muhtemelen depremi yaşamadı görmedi. Tek neden bu olabilir.

Sorumlu her vatandaşın tavrıyla yapılan bir paylaşım bu. Bu paylaşım kamucu bir tavırdır. Kamu yararınadır. Ayrıca müvekkilim gazetecidir. Dolayısıyla bu paylaşımlar bir tür kamu görevidir. Bu paylaşımlar bir yardım çağrısı olmuştur. Gerçeğe aykırı bir durum yoktur. Eğer bilgi gerçek değilse araştırılabilir."