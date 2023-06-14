Gazeteci Gökay Başcan'a hapis cezası

Gazetenin 15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan yazısında BirGün gazetesi editörü Gökay Başcan'a kullandığı fotoğraf ve fotoğraf altında yer alan ifadeleri nedeniyle Erdoğan’a ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Yargı bağımsızlığı üzerine kaleme alınan yazıda Ankara Eski Başsavcısı ve halen Yargıtay Üyesi olan Yüksel Kocaman’ın, Erdoğan’ı nikahından sonra ziyaret ettiği fotoğraf kullanılmış, “Kocaman nikahtan kısa bir süre sonra Yargıtay üyeliğine atanmıştı" ifadeleri yer almıştı.

Bu ifadeler üzerine BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Kömüş ve Editör Gökay Başcan’a dava açıldı.

23 ay 10 gün hapis cezası verildi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aydın ve Kömüş beraat kararı Başcan’a ise cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaretten toplamda 23 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezayı erteledi.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan tepki

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kararın hiçbir meşruiyeti kalmayan AKP iktidarı için, gazetecilere ceza vermenin en kolay yolu haline gelmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Arkadaşımız Gökay, Gazetecilik mesleğini yapması nedeniyle "Erdoğan'a ve kamu görevlilerine hakaret" iddiasıyla 23 ay 10 gün hapis cezası verilmiştir. Bu kararın hiçbir meşruiyeti kalmayan AKP iktidarı için, gazetecilere ceza vermenin en kolay yolu haline gelmiştir. Ancak, Erdoğan'a bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Yargı sopası ile basını susturamazsınız! Meslektaşımızın yanındayız! KORKMUYORUZ, BİR ADIM GERİ ATMIYORUZ, MEYDAN OKUYORUZ!"