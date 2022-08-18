Gazeteci Ferit Demir: AKP Tunceli Belediye Başkan adayı CHP'ye katıldı

AKP Tunceli İl Örgütü'nde istifaların başladığı öğrenildi. AKP'den son seçimde Belediye Başkan adayı olan Gökhan Arasan ve eski il başkan yardımcısı Orhan Çiçek istifa ederek CHP'ye katıldı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Ferit Demir, şu ifadeleri kullandı:

"AKP Tunceli İl Örgütü'nde istifalar başladı. Tunceli'de uzun yıllardır AKP içinde siyaset yapan en son İl başkan yardımcılığı ile son yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan adayı olan Gökhan Arasan ve eski il başkan yardımcısı Orhan Çiçek AKP'den istifa ederek CHP'ye katıldılar."