AKP İl Başkanı'nı törenle karşılayan komutan görevden alındı

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın için Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakolu’nda askeri tören düzenlenmişti.

Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yapmıştı.

Halk TV'de yer alan habere göre, valiliğin inceleme başlattığını açıklaması sonrası karakol komutanı görevden alındı.

Ziyarete ilişkin fotoğraf ve bilgiler AKP'li Çemişgezek Belediyesi'nin Twitter hesabınla paylaşılmıştı. Tepkiler üzerine paylaşım da kısa süre sonra silindi.