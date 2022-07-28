AKP İl Başkanı için askeri tören düzenlendi!

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Odatv'de yer alan habere göre, ziyaret sırasında Özaydın askeri törenle karşılandı. Karşılamada, AKP Çemişgezek ilçe başkanı, AKP Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız da vardı.

Tören kıtasını selamlayan AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'a bir de brifing verildi.

Bu anlara ait kareler ve bilgiler AKP'li Çemişgezek Belediye'sinin Twitter hesabınla paylaşıldı.

Paylaşımda, "İl başkanımız, belediye başkanımız ve ilçe başkanımızla beraber Gedikler Jandarma Karakolu’nu ziyaret ettik. Görevlerini fedakarca yapan, vatanımızın korunmasında büyük emekleri olan güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun" denildi.