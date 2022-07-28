Ahmet Hakan'dan 'cinsel içerikli video beğenisine' ilişkin açıklama

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, dün cinsel içerikli bir video beğenisi yaptığının ortaya çıkması sonrası hesabını kısıtlamış ve beğenilerini silmişti. Hakan'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medya beğenisi ve sonrasındaki adımlarıyla gündem olmuştu.

Hakan, bugün konuya ilişkin köşe yazısı üzerinden açıklamada bulunurken, "YAZSAM üzerinde daha çok tepinilecek. Yazmasam bak sustu diyecekler. Aman! Ne olursa olsun. Ben yine de yazayım" dedi, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital alemin sarrafı olan bir arkadaşımı aradım, “Hemen hesabını kontrol altına al” dedi. Aldım. Sonra da sordum: “Bu nasıl olabilir? Sadece cinsel içerikli görüntü değil, benim asla beğeni butonuna basmadığım yüzlerce başka mesaj da var.” Arkadaşım sakince anlattı: “Geliştiriciler tarafından oluşturulmuş uygulamalara izin vermişsindir.” Bingo! Açtık baktık. Aynen böyle olmuş."

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