Lüks yata uyuşturucu operasyonu: Çatışma çıktı, zor kullanılarak durduruldu

Bodrum'da lüks bir yata dün uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yunan karasularına doğru kaçan yat zor kullanılarak durduruldu, çatışma çıktı.

Haber Merkezi

Bodrum'un Kiremit Adaları civarında, Sahil Güvenlik ve lüks bir yat arasında kovalamaca yaşandı. 

Dün gece saatlerinde yatta uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan güvenlik, 27 metre boyundaki ABD bayraklı yata 'Dur' ihtarı verdi. İhtara uymadığı belirtilen yat Yunan karasularına doğru yöneldi, ekipler ise takibe başladı. Yat Büyükkiremit Adası'nın açıklarına geldiğinde ise güvenliğin ateşine karşılık vermeye başladı.  

Gazete Oksijen'in haberine göre, güvenliğin, kendisinden kaçmaya çalışan lüks yatı Türk karasularından çıkmak üzereyken zor kullanarak durduğu öğrenildi. 