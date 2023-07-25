Gazeteci Evrim Kepenek'e kelepçeli gözaltı!

bianet Kadın ve LGBT hakları editörü Evrim Kepenek’in evine polis baskın düzenledi.

bianet'in haberine göre, Beyoğlu Güvenlik Şube’ye bağlı polisler, bugün öğlen saatlerinde Kepenek’in Beyoğlu'ndaki evini bastı. Polis evde arama yapmak istedi. Kepenek’in ve yanında bulunan arkadaşlarının itirazı üzerine arama yapmak için muhtar çağrıldı.

İtiraza rağmen avukatın gelmesini beklemeyen polisler, muhtarın gelmesiyle birlikte kameralar eşliğinde evde arama yaptı.

Polisler, aramanın ardından editörümüz Kepenek'i plastik kelepçe takarak gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesine dair ise; bilgi verilmedi.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde gazeteciler Sibel Yükler Ankara'daki evinde, Delal Akyüz İzmir'de, Fıratcan Arslan ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.