Gazeteci Erk Acarer'den Falyalı cinayetine ilişkin ilk ayrıntılar

Gazeteci Erk Acarer, Halil Falyalı cinayetine ilişkin sosyal medya üzerinden ilk ayrıntıları paylaştı.
Acarer "Falyalı’ya ilişkin son bilgiler. Aracında zırh yok muydu, sorusuna cevap: 2 araç ile evinden çıktı. Kendi Escalade aracındaydı. Arkadaki zırhlı araç ailesini taşıyordu. Falyalı otomatik silahla tarandı. Vücudundan 7 kurşun çıktı" dedi.
Acarer Falyalı'ya saldıranlara ait olduğunu öne sürdüğü bir fotoğrafı da Twitter'dan paylaştı.
Halil Falyalı’ya saldıranların, MOBESE’den emniyete giren fotoğrafları. Kesin bilgidir… Ayrıntılara devam edeceğim. pic.twitter.com/3RltGK2WeZ— Erk Acarer (@eacarer) February 8, 2022