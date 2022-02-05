Gazeteci, Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına dair paylaşımı nedeniyle işten atıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Karar gazetesi editörü Özge Kar, Erdoğan'ın Covid-19 olduğunu açıklaması sonrası "Hadi inşallah..." paylaşımı yaptı.

Kar paylaşımı sonrası sosyal medya hesabını kapatırken, Karar gazetesi de Kar'ın işine son verildiğini açıkladı.

Gazetenin sosyal medya hesabından "3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı’nın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuna duyururuz" paylaşımı yapıldı.