AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Erdoğan canlı bağlantı ile katıldığı Zonguldak'taki açılış töreninde yaptığı konuşmada soğuk algınlığı geçirdiğini söylemişti.

Erdoğan en son önceki gün, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’ya gitmişti. Erdoğan ve Zelenskiy burada yaklaşık 3 saat 10 dakika süren bir toplantı yapmıştı.