Gazeteci Ercan Küçük, soL Haber'de yayımlanan "Partiler üstü bir örgütlenme ağı: NATO'cu gençlik kuluçkada" başlıklı haberi nedeniyle yargılanıyor.

Türk Atlantik Konseyi Başkanı avukat Mustafa Veysel Güldoğan'ın şikayetiyle başlatılan soruşturmada Küçük'ün cep telefonuna ve SIM kartına da el konulmuştu.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller ve TGS İstabul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya da davayı takip etti.

Duruşmada savunma yapan Küçük, haberinin arkasında durdu. NATO karşıtı olduğunu dile getiren Küçük, haberinde yanıltıcı bilgi bulunmadığını ve yaptığı işin bir gazetecilik faaliyeti olduğunu söyledi.

Mahkeme, bugünkü duruşmanın sonunda davayı 15 Aralık'a erteledi.

THTM: NATO karşıtlığı suç değildir

Küçük'ün GYK üyesi olduğu Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) duruşmanın ardından "NATO Karşıtlığı Suç Değildir!" başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"THTM olarak biz de bu vesileyle bir kez daha NATO karşıtlığının bir suçmuş gibi gösterilmesi çabalarına izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz. İktidarın hukuk dışı baskılarına boyun eğmeyen ve kalemini Türkiye'nin bağımsızlığı ve halkın çıkarları için kullanan tüm onurlu gazetecilere desteğimizi ilan ediyoruz."

NATO Karşıtlığı Suç Değildir! THTM GYK üyesi Gazeteci Ercan Küçük hakkında, soL Haber'de yayınlanan “Partiler üstü bir örgütlenme ağı: NATO’cu gençlik kuluçkada” başlıklı haberi nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Küçük yaptığı savunmada haberinin arkasında durdu ve NATO karşıtı olduğunu, haberinde yanıltıcı bilgi bulunmadığını, yaptığının bir gazetecilik faaliyeti olduğunu söyledi. Duruşma 15 Aralık'a ertelendi. THTM olarak biz de bu vesileyle bir kez daha NATO karşıtlığının bir suçmuş gibi gösterilmesi çabalarına izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz. İktidarın hukuk dışı baskılarına boyun eğmeyen ve kalemini Türkiye'nin bağımsızlığı ve halkın çıkarları için kullanan tüm onurlu gazetecilere desteğimizi ilan ediyoruz. — Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (@THalkMeclisi) November 26, 2026

Genç NATO'cuların nasıl yetiştirildiğini anlatmıştı

Ercan Küçük, 8 Aralık 2025'te yayımlanan haberinde, Türkiye’de milliyetçi, liberal, muhafazakâr veya sosyal demokrat fark etmeksizin düzen siyasetinin nasıl her meşrepten Amerikancı ve NATO’cu üretmeye devam ettiğini anlatıyordu.

Milliyetçi Kongre Derneği'nin bu geniş NATO’cu gençlik ağı içerisinde önemli bir kanal yarattığına değinen Küçük, çeşitli yapılarda genç NATO'cuların nasıl yetiştiğine dikkat çekiyordu.

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