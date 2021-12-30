Gazeteci Çapa, Bakan Nebati'ye sordu: Mahkemede söyleyeceklerimi dinlemek ister misiniz?

Gazeteci Emin Çapa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin çağrısıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) hakkında soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Emin Çapa, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye "Resmi kurumlardan gelmesini isteyeceğim verilerin gelmesini, halkın önüne dökülmesini ister misiniz? diye sordu.

‘Hakkımdaki suç duyurusunun davaya dönüşmesini çok istiyorum’

BDDK’nın kendisi hakkında başlattığı soruşturmayla ilgili düşüncelerini Halk TV'de yayınlanan 'Dünyanın 1001 Hâli' programında aktaran Çapa, Bakan Nebati'ye “Benim hakkımdaki suç duyurusunun davaya dönüşmesini çok istiyorum. Benim mahkemede söyleyeceklerimi dinlemek ister misiniz?” diyerek seslendi.

Emin Çapa, şöyle konuştu:

"Ben çok istiyorum. Benim hakkımdaki suç duyurusu davaya dönüşsün. Benim mahkemede söyleyeceklerimi dinlemek ister misiniz? Bir daha düşünün. Mahkeme kayıtlarına Emin Çapa'nın söyleyeceklerini, resmi verilerden vereceklerini, resmi kurumlardan gelmesini isteyeceğim verilerin gelmesini, halkın önüne dökülmesini ister misiniz? O iki gecede kimler satış yaptı? Ben onların mahkeme belgelerine girmesini, mahkemeye sunulmasını isterim. O satılan paraları kimler sattı. Bunu ister misiniz iktidar değişmeden? İktidar değişince çünkü biz onları öğreneceğiz. Elbette öğreneceğiz. Onlar bize açılacak, onlara biz bakacağız. Hiç merak etmeyin, ne kadar karışık olursa olsun çalışacağız o rakamların üzerinde… Bizim işimiz onları bulmak, tıpkı bunları bulduğumuz gibi...”