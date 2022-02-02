Gazeteci Can Ertan yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği soğuk algınlığı sonucu nefes almakta zorlanmaya başlayınca koronavirüs testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan gazeteci Can Ertan, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Koronavirüs tedavisi için gittiği hastanede tansiyona bağlı baş dönmesiyle yere düşüp beyin kanaması geçiren Ertan'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, sosyal medya hesabından Ertan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Pala, "Sevgili dostumuz Can Ertan'ı az önce kaybettik. Can gerçek bir yurtsever olmasının yanı sıra iyi bir gazeteci ve en önemlisi çok iyi bir insandı. Bursa önemli bir değerini yitirdi. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ertan için Kültür Park'taki Çağdaş Gazeteciler Derneği önünde tören yapılacak.

Can Ertan kimdir?

Ertan, Bursa Hakimiyet’te köşe yazarlığı; AS TV’de "Haber Turu" ve "Gündem" programlarında sunuculuk ve yorumculuk, RADYO S’de "Mavi Nota" adlı caz programının yapımcılık ve sunuculuk, Yeni Bursa’da köşe yazarlığı, Bursa Haber’de köşe yazarlığı, Yeni Marmara’da köşe yazarlığı, ON TV’de programcılık ve yorumculuk yapmıştır.