Gazeteci Bülent Kılıç Taliban'ın saldırısına uğradı

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Taliban örgütünün ele geçirdiği Afganistan'da kadın eylemini takip ettiği sırada saldırıya uğradığını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya uğradığı anın görüntülerine yer veren Kılıç, "Taliban, Afganistan'daki gazetecilere böyle davranıyor, özellikle de kadınların gösterisiniz haberleştirme niyetiniz varsa!" dedi.

Kılıç, bir paylaşımında da Taliban militanlarının gazetecileri silahlarla darp ettiğini duyurdu.

Not: Fotoğraf AFP'nin Twitter hesabından alınmıştır.