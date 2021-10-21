Gazeteci Bülent Kılıç Taliban'ın saldırısına uğradı

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, Taliban örgütünün ele geçirdiği Afganistan'da kadın eylemini takip ettiği sırada saldırıya uğradığını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya uğradığı anın görüntülerine yer veren Kılıç, "Taliban, Afganistan'daki gazetecilere böyle davranıyor, özellikle de kadınların gösterisiniz haberleştirme niyetiniz varsa!" dedi.
Kılıç, bir paylaşımında da Taliban militanlarının gazetecileri silahlarla darp ettiğini duyurdu.
Not: Fotoğraf AFP'nin Twitter hesabından alınmıştır.
This is how Taliban treat journalists in Afghanistan especially if you want to cover women demo! pic.twitter.com/U3x51PVE9k— Bulent KILIC (@Kilicbil) October 21, 2021
Taliban strike journalists at Kabul women's rights protest #AFP https://t.co/mJ53IQhwYg— AFP Photo (@AFPphoto) October 21, 2021
📸 @Kilicbil pic.twitter.com/adqLsJRGIS