Gazeteci Bora Erdin tehdit edildi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bora Erdin'in "Gençlik ve Spor Bakanlığı kartı taşıyan ve 3 şeritli yola ters giren araçtakiler tarafından tehdit edildim" şeklindeki paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haberde adı geçen şahsın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bakanlık personeli olmayan söz konusu şahsa herhangi bir kimlik ya da araç kartı verilmesi söz konusu değildir" denildi.

Erdin ne demişti?

"Gençlik ve Spor Bakanlığı araç kartı 34 AK *** plakalı bu araç 3 şeritli yola tersten girmiş. Benden yol istiyor. Yetmiyor hakaret ve tehdit savuruyor. 'Alacaksın arabanı p*ç' diyecek kadar rahat. Çünkü biliyor ki hiçbir yaptırımla karşılaşmayacak."

"Arabada eşim, annem ve bebeğim var. Olay Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde oldu. Yarın ilk iş şikayetçi olacağım. Aracın plakasını hem İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirdim. Gerçekten artık yeter."