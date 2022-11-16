Bir mahallenin elektriğini kestiler: Hayatımız durmuş durumda, ateş yakınca müdahale ediyorlar

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Fabrika (İplik) Mahallesi'nde haftasonu gece saatlerinde DEDAŞ tarafından elektrikler kesildi. Mahalleliler en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, ısınmak için yaktıkları ateşe bile müdahale edildiğini belirterek hakları için mücadele edeceklerini bildirdi.

Kayyumun satışa çıkardığı Fabrika Mahallesi’nin elektrikleri Cumartesi gecesi saat 03.00 saatlerinde DEDAŞ ekiplerince kesildi. Durumu fark eden yurttaşlar DEDAŞ ekiplerini kovdu. Yurttaşlar dört gündür elektrikleri kesik bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar.

TKP Diyarbakır İl Örgütü'nden bir heyet mahalleyi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında soL'a konuşan bir mahalleli yaşananları şöyle anlattı:

Neler yaşadınız, bununla başlasak?

Dicle Elektrik gece 03.00 civarında mahallemize girip elektrik kablolarımızı kesti. Biz fark edince yarıda bırakıp kaçtılar. Ertesi gün tekrar geldiler mahalleye. Biz çalışanlar ile konuşurken arka taraftan iki araç geride kalan hatları kesti, yani bizi oyaladılar.

Şu anda kaç hanenin elektriği kesildi?

300'den fazla evin elektriğini kestiler. Bunun yanı sıra elektriği kesilen esnaf ve kamusal alanlar da var.

Elektriği kesilen evlerdeki durum nedir?

Cihaza bağlı hastalarımız var, bu insanlar hayatta kalabilmek için elektriği olan diğer mahallelerde kalıyorlar. Bazı hastalarımız şu an hastanedeler, bazı arkadaşlarımız ise elektrik olmadığı için dönüşümlü bir şekilde jeneratör kullanarak cihazdan faydalanıyorlar.

Isınma sorunundan bahsetmiyorum bile. Birçok evde sobalar yanmaya başlamışken biz ısınma araç gereçlerini alamıyoruz. Yani gıda ve ısınma ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Çocuklarımız okula gitse dahi ödevlerini mum ışığında yapmak zorunda kalıyorlar. Genel olarak hayatımız durmuş durumda. Bizler zaten yoksul insanlarız, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bu durum düzeltilmeli.

Bir başka mahalleli Nesibe K. ise "Ben 80 yaşındayım kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayamıyorum. Elektriğimizi bıraksınlar, çok soğuk, üşüyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sezgin T. de "Mağduriyetimizin giderilmesi için muhtarlık ve belediyeden hiçbir yanıt alamıyoruz. Kaymakam yardımcısı ile görüştük o da 'biliyoruz, elimizden bir şey gelmiyor, yetkimiz yok' dedi" diye konuştu ve ekledi:

"Bizler mahalleli olarak haklarımızı savunacağız tüm herkesten destek bekliyoruz. Bizlerin ısınmak için yaktığı ateşe bile müdahale ediliyor. İnsanın en temel haklarını kullanması talebini görmezden gelip seçim dönemleri bizden oy istemeye gelecekler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Haklarımızı savunacağız. Mahallemizin satılmasını, elektrik sayaçlarımızın direklere çıkarılmasını istemiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz."