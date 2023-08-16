Gazeteci Barış Pehlivan'dan cezaevinden ilk mesaj

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 8 ay ceza aldı ve dün 5’inci kez cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik hakkından yararlanmak için yaptığı başvurusuna yanıt alamayan Pehlivan, itirazının kabul edilmemesi halinde 8 ay açık cezaevinde kalacak.

Barış Terkoğlu, cezaevine giren Barış Pehlivan ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terkoğlu, "Barış’la ilk telefon görüşmemizi yaptık. Bütün dostlarına selam iletti. Morali iyi. Kendinden çok, memleket için üzülüyor. Daha önce de olduğu gibi, güçlenerek çıkacağından emin. Gazeteciliği sürdürmenin imkanlarını hazırlıyor. “Yola devam” diye bitirdi. Öyleyse yola devam…" ifadelerini kullandı.