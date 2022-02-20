Gazeteci Arslan'ın katil zanlısının ilk ifadesi: 'Yazısını beğenmedim'

Silahlı saldırı sonucunda dün yaşamını yitiren Ses Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Güngör Arslan bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ses Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Güngör Arslan, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan işyerinde dün silahlı saldırıya uğradı. İki merminin sağ bacağına, bir merminin de sağ koltuk altına isabet ettiği öğrenilen Güngör Arslan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Arslan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

60 yaşındaki Arslan için İzmit’te bulunan Fevziye Cami’nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı. Güngör Arslan’ın naaşı cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi.

'Yazısını beğenmedim'

Kocaeli Valiliği Ramazan Ö.’nün (21) saldırıda kullandığı tabancayla dün yakalandığını, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da saldırıyı kınadı.

Öte yandan DHA'nın haberine göre cinayetin ardından gözaltına alınan Ramazan Ö.’nün ilk ifadesinde "yazısını beğenmediği için" Arslan’ı öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.