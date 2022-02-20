Öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın daha önce de saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, dün Kocaeli'de ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Arslan’ın geçen Ağustos ayında da 6 kişinin saldırısına uğradığı ve yaralandığı ortaya çıktı.

Daha önce uğradığı saldırıyı video ile anlatan Arslan şunları söylemişti:

“Hepinizin bildiği gibi ben gazeteciyim. Bu kentte yaklaşık 30 yıla yaklaşan sürede gazetecilik yapıyorum. Yaptığım başka bir iş yok. Bu ülkede gazetecilik mesleğini yaptığınız zaman başına gelecekler aşağı yukarı belli. Bu ülkede gazeteci olduğu için saldırıya uğrayan, cezaevine giren, silahla öldürülen ne ilk gazeteci benim ne de son gazeteci ben olacağım. Bu ülkede Abdi İpekçi’ler Uğur Mumcu’lar öldürüldü, onlarca gazeteci cezaevinde yattı, yatıyor. Onlarca, yüzlerce gazeteci de fiziki saldırıya maruz kaldı, ben de onlardan bir tanesiyim. Ben de böyle bir saldırıya dün akşam maruz kaldım. Bu benim başıma gelen ilk saldırı değil; daha önce pek çok yerde silahlı saldırı ve suikast girişime maruz kaldım. Bundan sonra da mutlaka bunlar başıma gelecek. Sebebi de şu; gazetecilik mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ben bugün de yazdım yarında yazmaya devam edeceğim.”