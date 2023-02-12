Gazete Oksijen'de özür ve istifa

Haftalık gazete Oksijen'in Maraş merkezli depremler sonrası yaptığı dosya ve haberler tepki konusu olmuştu.

Oksijen'de ayrıca "Acımı hangi kitaplar azaltır?", "Asla pes etme temalı filmler"ve "Bir podcast dinledim iyi geldi" gibi üç ayrı başlıkla yayımlanan yazılar da eleştiri konusu oldu.

"Asla pes etme temalı filmler" yazısını yazan Mehmet Dinler, bir açıklama yaparak özür diledi ve yazılarına son verdiğini duyurdu:

"İki senedir yazdığım Gazete Oksijen’den bugün itibariyle ayrıldığımı belirtmek istiyorum. Gazetenin iç sayfalarında hazırladığım içeriğin benim için savunulacak bir tarafı olmaması bir yana duyuru metninde yansıtılış biçimiyle de bir alakam olmadığını söylemek istiyorum. Ancak bu da benim tarafımda bir bahane değil.

Günlerdir enkaz altındaki yakınlarının canıyla uğraşan, yardım toplamak için canla başla çalışan, yaşanan felakete üzülen kimsenin acısından nemalanmak gibi bir amacım olmadığını, bu biçimde anlayan herkesten de özür dilediğimi bilmenizi isterim."