Oksijen'in 'deprem karelerini' konuşturduğu 'edebi' yazıları tepki çekti

Haftalık gazete Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları "konuşturma"ya kalkınca tepkilerin hedefi oldu.

Depremzedelerin acı içindeki fotoğraflarından bir dosya hazırlayan gazete, yazarlarından bu fotoğrafları söze dökmelerini istedi.

Dosyanın tanıtım yazısında “Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık" ifadelerine yer verildi.

Enkazdan kurtulan bir babanın göçük altındaki kızının cansız elini tuttuğu fotoğraf 'Güzel günlerde tutar gibi tut elimi baba' başlığıyla servis edildi. Yazıların tanıtımında kullanılan ifadeler eleştirilere neden oldu.

Dosyaya katkı veren yazarlardan Ayfer Tunç, pişman olduğunu belirterek 'Kendimi asla affetmeyeceğim' mesajını paylaştı.

Gazetenin bir başka yazarı Tuna Kiremitçi 'özür' beklediğini duyurdu.