Gazapizm konserinde 'hükümet istifa' sesleri

Rapçi Gazapizm, dün gece İstanbul'daki Volkswagen Arena'da, geliri depremzedelere bağışlanacak bir konser düzenledi. Konserde Ceza, Göksel ve Haluk Levent de sahneye çıktı.

Depremlerin ardından statlarda atılan "Hükümet istifa" sloganları bu kez Gazapizm konserinde atıldı.

Sahnede depremlerle ilgili konuşma yapan Gazapizm de "Bir amaç için buradayız. 40 bin küsur insan öldü. Üzgünüz sıkkınız öfkeliyiz. Ama Adıyaman'da bir duvar yazısı gördüm, 'Yerim yurdum vardı, ışıklarım yanardı' diye. Sınıf kinimizi ortaya koyduğumuza göre onu söyleyebiliriz arkadaşlar" dedi.