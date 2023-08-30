Gayrimenkul değerleme uzmanlarından zam tepkisi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi. Gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi yaklaşık yüzde 50 oranında artırıldı. SPK'nın yapmış olduğu ücret artışı Resmî Gazete'de yayımlandı.

29 Ağustos'tan itibaren geçerli gayrimenkul değerleme asgari ücretleri; metrekaresine bağlı olarak; konut, ofis veya büro için 2 bin 662 TL ile 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlardan, 3 bin 993 TL ile 12 bin 629 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.



Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, temmuz ayında yapılması beklenen zammın ağustos sonuna sarkmasının sektörde çalışanlar üzerinde iki aylık bir yük oluşturduğu öte yandan zam oranının beklentilerin çok altında kaldığı gerekçesiyle tepkili.

Zamlar şirketlerin kasasını dolduruyor!

Açıklanan yeni tarifeyi soL’a değerlendiren Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Derneği Başkanı Nejat Yiğitoğlu, yol ücretlerine yapılan yüzde 142’lik zammın yanında rapor ücretlerine yapılan yüzde 50 zammın uzmanlara yansımak yerine büyük şirketlerin kasasını doldurduğunu belirtiyor.



“Altı ayda bir yapılan zamların iki ay geç yapılması bu zammın zaten otomatikman üçte bir oranında erozyona uğramasına neden oldu. Ayrıca rapor ücretlerinden bağımsız olarak açıklanan ulaşım ücretlerinin geçen yıl sektörün başat firmalar tarafından yapılan bir ‘centilmenlik anlaşması’ ile çoğunlukla şirketlerin cebine kaldığını belirtmek isterim.”

Uzmanların birlik olmaktan başka şansı kalmadı!

Uzman emeğinin ucuzlatıldığını ifade eden Yiğitoğlu yapılan düzenlemelerin aynı zamanda sektör içi tekelleşmeye kapı araladığını vurguluyor.

“Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan seçimli genel kurulda şimdiki TDUB Başkanı Yaşar Bahçeci konuşmasında “uzman kazanmadan biz kazanamayız ve önce seçim sonra geçim” demişti. Siyasi bağlantısını kullanarak zam alacağı beklentisi yaratarak oy toplayan Bahçeci’nin vaatlerinin boş olduğu alınan bu zamla net bir şekilde görüldü.

Sektörümüzde uzman emeğini ucuzlatmak ve kâr marjlarını artırmak için bilinçli bir çalışma yürüdüğü ortada. Uzmanların birlik olmaktan başka şansı gerçekten kalmadı. Bugün bir araya gelip artık yeter demezsek daha kötü koşullarda yaşamaya mahkûm edileceğiz!”

Gayrimenkul değerleme uzmanları, şirketlerde ücretli olarak çalışıyor ya da kendi şahıs şirketlerini kurarak firmalarla sözleşmeli olarak çalışıyorlar. Masraflar direkt uzmanlara yansıyor. Yol ücretlerini de uzmanlar kendileri karşılıyorlar. Bankalardan yol ücreti ödemesi yapıldığında da şirketler sözleşmeli uzmanlara yapılan bu ödemenin yüzde 50’sine el koyuyorlar. Değerleme asgari ücret tarifelerinin zam oranı düşük tutulurken şirketler, yol ücretleriyle kasalarını dolduruyorlar.