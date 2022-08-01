Gayrimenkul değerleme uzmanlarından eylem: Geçinemiyoruz

Gayrrimenkul değerleme şirketlerinde çalışan uzmanlar geçinemediklerini belirterek basın açıklaması yaptı, taleplerini sıraladı.

İstanbul'da bugün SPK İl Temsilciliği önünde bir araya gelen Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Platformu üyeleri günde 14-16 saat, hafta tatili olmaksızın uzun sürelerde çalışmaya zorlandıklarını, geçinemediklerini dile getirdi.

Platform adına yapılan basın açıklamasında "Aldığımız ücretlerle asgari yaşamsal ihtiyaçlarımızı dahi karşılamak imkânsız hale gelmiştir. Her şeyin fiyatı bu denli artarken çalışanların hayat standartlarına etkisi olmayacak asgari ücret tarifesine yapılan %29,30’luk zammı kabul edilebilir görmüyoruz. İhtiyacımız olan oransal bir düzeltme değil yeniden düzenlemedir" denildi.

'İtiraz ediyoruz, çünkü geçinemiyoruz'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler üniversitelerden eğitim almış, üzerine zorlu sınavlara girerek lisans almaya hak kazanmış Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarıyız. Gayrimenkul değerleme şirketlerinde çalışıyor, çalıştığımız şirketler üzerinden kadrolu veya sözleşmeli olarak, çoğunlukla bankalara gayrimenkul değerleme raporu hazırlıyoruz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı temel olarak Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Varlıklarının piyasa değerini, bankacılık alanında kredi teminatına esas olan piyasa değerini ve gayrimenkulün yerindelik, yasallık ve gerçeklik analizini yapan, kısaca Finans Sisteminin gayrimenkul varlığı ile köprüsünü kuran teknik ve önemli bir meslektir. Bu açıdan bakıldığında gayrimenkul değerleme uzmanlığı Türkiye Bankacılık Sisteminin vazgeçilmez bir aktörüne dönüşmüş durumdadır.

23 Temmuz’da Resmî Gazetede açıklanan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesindeki artış miktarı son dönem içerisinde sürekli olarak zorlaşan yaşam şartlarımızı daha da zor hale getirmiştir. Son 1 yıl içerisinde akaryakıtta yaşanan 4 kata varan artışlar, kırtasiye masraflarında yaşanan 5 kata varan artışlar, araç kiralama ve bakım maliyetlerinde 3-4 kata varan artışlar, ofis masrafları ve sabit giderlerde yaşanan 2-3 kata varan artışlar başta olmak üzere iş hayatının her alanında yaşanan artışlar rapor üretim maliyetlerini ciddi oranda artırmıştır.

İş maliyetlerinin yanı sıra gayrimenkul değerleme sektörü içerisinde hizmet veren kadrolu ve sözleşmeli uzmanlar olarak bizlerin de barınma, beslenme, eğitim, sağlık vb. yaşamsal giderlerinde ciddi boyutlarda artışlar meydana gelmiş olup aldığımız ücretlerle asgari yaşamsal ihtiyaçlarımızı dahi karşılamak imkânsız hale gelmiştir. Her şeyin fiyatı bu denli artarken çalışanların hayat standartlarına etkisi olmayacak asgari ücret tarifesine yapılan %29,30’luk zammı kabul edilebilir görmüyoruz. İhtiyacımız olan oransal bir düzeltme değil yeniden düzenlemedir.

Azalan alım gücümüzü insani standartlarda yaşamamızı sağlayacak düzeye çekmek için günde 14-16 saat, hafta tatili olmaksızın uzun sürelerde çalışmaya zorlanıyoruz. Gerek sahada gerekse rapor yazım aşamasında aile ve sosyal yaşantımızdan, sağlımızdan, zamanımızdan, kısacası kendimizden ödün vermeye devam ediyoruz. Bu durum son dönemde özellikle deneyimli meslek insanlarının sektör dışına yönelmesine neden olmakta ve bu eğilim her geçen gün artarak sektörün geleceğini tehlikeye atmaktadır."

"İtiraz ediyoruz çünkü geçinemiyoruz" denilen açıklamada "2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesine yapılan %29,30’luk zam hepimiz için bardağı taşıran son damla oldu. Bu tabloda payımıza düşeni söyleyelim: insanca yaşamamızı sağlayacak bir ücret için mücadele etmek. İşte bugün yapmak zorunda kaldığımız şey bu" ifadelerine yer verildi.

'Mücadele etme kararlılığındayız'

Gayrimenkul değerleme uzmanları taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Bu koşullar dolayısıyla bir araya gelmiş uzmanlar olarak taleplerimiz:

1- Sektörde alışılagelmiş olarak enflasyona bağlı oranlar üzerinden yapılmış yüzdelik artışlar ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Genel giderlerimiz geçen yıla oranla 5 kat artmışken, konut rapor ücretlerinin minimum 2500 TL olmasını ve tarifedeki diğer nitelikteki gayrimenkullerin rapor ücretlerinin buna uygun olarak artırılmasını,

2- Yüksek enflasyonlu koşullarda eriyen ücretlerimizin, enflasyon artışı ile uyumlu hale getirilerek çeyrek periyodlarla düzenlenmesini ve buna ilişkin mevzuat değişikliğinin yapılmasını,

3- Yol ücretlerinin il ve mesafe kısıtlaması olmaksızın, rapor ücretine ek olarak “(KM x 0,15) x Benzin litre ücreti” olarak belirlenmesini talep ediyoruz.

Bunlar acil ve öncelikli taleplerimiz olup, sistemde emeğimizin değerinin sürekli olarak düşürülmesine ve bunu sistematik hale getiren tüm uygulamalara karşı mücadele etme kararlılığındayız.

Başta SPK, BDDK, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nden ve Gayrimenkul Değerleme Şirketleri’nden taleplerimiz konusunda duyarlılık ve destek bekliyoruz. Sektördeki tüm platformlar içerisinde en yüksek katılımcı sayısına sahip olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Platformu olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz taleplerimize sahip çıkacağımızı ve haklarımızdan ödün vermeyeceğimizi ilan ediyoruz."

Sakarya'da da basın açıklaması yaptılar

İstanbul'daki basın açıklamasının yanısıra Sakarya'da da bugün bir araya gelerek basın açıklaması yapan gayrimenkul değerleme uzmanları çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep ederek asgari ücret tarifesine karşı çıktılar.