Gayrimenkul değerleme uzmanları toplanıyor

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayınlanan ve 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği duyurulan "Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi"ne pek çok değerleme uzmanı tepki göstermişti.

Tarifeye yapılan yüzde 30'luk zammın kabul edilemez olduğunu belirten uzmanlar çalışma koşulları ve yaşanan süreci anlatmış tarifenin kabul edilemez olduğunu aktarmıştı.

Birlik Sendikası, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına çağrı yaptı. Bu akşam İstanbul Maltepe'deki Birlik Sendikası Genel Merkezi'nde 19.30'daki toplantı sosyal medyadan, "Birlikte konuşalım, birlikte karar verelim, haksızlıklara karşı birlikte mücadele edelim" denilerek duyuruldu.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarını toplantımıza bekliyoruz. Birlikte konuşalım, birlikte karar verelim, haksızlıklara karşı birlikte mücadele edelim. Bugün. 19.30 👇 pic.twitter.com/kbKHmnb26K — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) July 26, 2022

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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