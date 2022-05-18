Gasum'dan gaz duyurusu: Rusya'dan arzı durduruyoruz

Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum, Rusya'dan doğalgaz arzının 20 Mayıs Cuma günü geç saatlerde ya da 21 Mayıs Cumartesi günü beklendiğini açıkladı. Açıklamada, Gazprom Export'tan ya da Rusya gaz transfer şirketinden herhangi bir bilgi alınmadığı belirtildi.

Finlandiya şirketi Gasum, Rusya'nın doğalgaz arzının ruble olarak ödenmesi şartını kabul etmediklerini açıklamıştı. Şirketin bu konuda Rusya'ya dava açması bekleniyor.

Finlandiya yaklaşık 45 yıldır Rusya'dan doğalgaz satın alırken, mevcut sözleşme 2031 yılı sonuna geçerliydi.