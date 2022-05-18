Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuruyu birlikte yapacakları belirtilmişti. Son bilgiye göre iki ülke başvuruyu resmen gerçekleştirdi. Başvuru NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim edildi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya katılım başvurusu konusunda Türkiye'yle konuşup, bu konudaki sorunları çözmeye hazır olduklarını söylemişti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise yaptığı açıklamada, "Finlandiya'nın NATO üyeliği, her zaman barışçıl çözümler arama ve her çatışmaya diplomatik çözümler arayan barışçıl bir ulus olduğumuz şeklindeki temel düşüncemizi değiştirmeyecek" ifadesini kullanmıştı.