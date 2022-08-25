Garo Paylan: Şahsıma yönelik suikast planı hakkında soruşturma açtınız mı?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kendisine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşeceği iddia edilen suikast planı ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına dilekçe sundu.

Paylan dilekçesinde, “TBMM'de şahsıma yönelik suikast planı hakkında soruşturma açtınız mı?” diye sordu.

Bianet'in aktardığına göre, Paylan, Başkanlık makamına sunduğu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Avukat Mehmet Sinan İnce, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Sene 2016 TBMM'ye silah sokturtup Garo Paylan'ı vurdurtup azmettireni Alaattin Çakıcı faili MHP gösterecektin. Bana planı yaptırttın iş mv. danışmanından döndü (...)' ifadelerinde bulunmuş, 2016 yılında şahsıma yönelik TBMM'de gerçekleşecek bir suikast planı ifşa edilmiştir.

Avukat Mehmet Sinan İnce, hakkımdaki suikast planını açıkladıktan sonra sosyal medya platformu Twitter üzerinden tehditlerine açıkça devam etmiş; 'Müptezel [Garo Paylan] yapacak olsak yapardık. Kahraman yapmak istemedik seni. Yoksa iki defa önümüze düşürdük yürürken seni mecliste, şans eseri falan hayatta kaldım diye mağdur edebiyatı yapma. Ben öldürtecektik mi yazmışım. İki dizinden topaldın. Burası TÜRK toprakları haddini bil! (...) Polemiğe girmem ensende biterim SON' ifadelerinde bulunmuştur.

Söz konusu suikast planı ifşaatı ve ardından gelen açık tehditler kamuoyunda ciddi tepki ve kaygıyla karşılanmaktadır. Öte yandan, adı geçen şahsın söz konusu suikast planına mekân olarak üyesi olduğum TBMM'yi göstermesi, makamınızın birtakım soruları yanıtlamasını gerekli kılmaktadır."

'Şahıs kimin ya da kimlerin maiyetinde TBMM'ye sokuldu?'

Diyarbakır Milletvekili Paylan, bu bağlamda konuyla ilgili aşağıdaki soruların yanıtlanmasını istedi:

"1. TBMM'de şahsıma yönelik suikast planı hakkında soruşturma açtınız mı?

2. Mehmet Sinan İnce adlı şahıs, 2010 yılından bu yana kaç kez, hangi tarihlerde ve ne kadar süre ile TBMM'de bulunmuştur?

3. Mehmet Sinan İnce TBMM'ye girişlerini hangi milletvekilleri sağlamıştır?

4. Mehmet Sinan İnce'nin TBMM'ye girişi için randevu kaydı yapılmamışsa, şahıs kimin ya da kimlerin maiyetinde TBMM'ye sokulmuştur?

5. Mehmet Sinan İnce adlı şahsın suikast planına ilişkin "iş mv. danışmanından döndü" ifadesinde bahsi geçen milletvekili danışmanı kimdir?

6. Şahsıma yönelik TBMM'de gerçekleşmesi planlanan ve ifşa edilen suikast çerçevesinde söz konusu şahsın silahı kimden temin ettiğini araştırdınız mı?

7. Mehmet Sinan İnce'nin "yürürken önümüze düşürdük" dediği kamera kayıtlarına ulaştınız mı?"