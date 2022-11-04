Garo Paylan: Cumhurbaşkanı'na çağrımdır; gelin bu iki küs kardeş halkı barıştıralım

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; Ermenistan’a yaptığı ziyaret ve oradaki temaslarına ilişkin açıklamalar yaptı. Paylan, "Güney Kafkasya'da barışı sağlayacak anahtar ülke Türkiye'dir" dedi.

Bölgede İran, Rusya gibi "büyük oyuncular"ın olduğunu söyleyen ve son olarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de bölgeye gittiğini hatırlatan Paylan "Bu kadar büyük güçler, bu bölgede kendi çıkarları çerçevesinde taraflara çağrılarda bulunurlarsa bu sorunun çözümü zorlaşır. Bu meseleyi bu kadar uluslararasılaştırmamalıyız. Bunun için de bir anahtar var. İki kardeş halk barıştırılması için bir anahtar var. Anahtar aktör Türkiye'dir. Güney Kafkasya'da barışı sağlayacak anahtar ülke Türkiye'dir" dedi.

'Cumhurbaşkanı'na çağrımdır'

Paylan "Diğer ülkeler çatışma üzerinden kendi çıkarlarını koruyabilirken Türkiye ancak barış üzerinden bir kazanım sağlayabilir. Bu kazanım yalnızca Türkiye'nin değil, Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın olacaktır. Bu konuda Türkiye'deki tüm aktörlere, hükümete, Cumhurbaşkanı'na çağrımdır; gelin bu iki küs kardeş halkı barıştıralım. İki ülkeyi barıştıralım. Bu konuda hep beraber sorumluluk alalım. Hep beraber kazanma zamanıdır. Ben Kafkaslar'da kalıcı barış için Azerbaycan- Ermenistan barışı için ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci için her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Bundan sonra da alacağım" diye konuştu.