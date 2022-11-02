Azerbaycan özel kuvvetlerinden İran sınırında tatbikat

Azerbaycan ordusu özel kuvvetlerinin, İran sınırında tatbikat başlattığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'in yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, askeri birliklerin, teyakkuz emriyle kışlalarından ayrılarak, ülkenin güney sınırına yakın bölgelere sevk edildiği belirtildi.

Hava kuvvetleri, füze ve topçu birlikleriyle koordinasyon içerisinde yapılan tatbikatta, bir dizi görevin icra edileceği kaydedildi.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün İran'ı ziyaret etmiş, ziyaret sırasında iki ülke arasında dün bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Azerbaycan'ın sözkonusu anlaşmanın ertesi günü İran sınırında askeri tatbikat başlatması dikkat çekti.