Garipoğlu'nun kardeşiyle fotoğraf: Tepkilerin odağındaki oyuncu aynı karedeki 3. kişiye işaret etti

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'nun Çeşme'de bir mekanda oyuncu Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Fotoğraftaki oyuncu Nilperi Şahinkaya tepkilerin odağı olurken, Şahinkaya bir açıklama yaptı ve aynı karedeki üçüncü kişi Melis Çatak'a işaret etti, Sakine Garipoğlu'nun arkadaşının o olduğunu söyledi.

"Daha az ünlü" olduğu için olsa gerek tepkilerin gölgesinde kalan Çatak Bebek'te bir eğlence mekanı işletiyor, aynı zamanda patron kulübü TÜSİAD'da proje yöneticisi. Magazin basınını takip edenler Çatak'ı ayrıca "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun müstakbel gelini" şeklinde konu olduğu haberlerle de tanıyor.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Garipoğlu ailesiyle dost olduğuna yönelik gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hakkında linç kampanyası başlatıldığını, Sakine Garipoğlu'nun gerçekte fotoğraftaki üçüncü kişi olan Melis Çatak'ın arkadaşı olduğunu söyledi.

Şahinkaya yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı. Hemen cevap vermem lazım. Biz Melis Çatak'la aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz ve son birkaç aydır görüşmeye başladık. İkimiz de ayrı ayrı Çeşme'de konaklıyorken 'Buluşalım, akşam yemeği yiyelim' dedik. Melis 'Birlikte kaldığım arkadaşlarım da gelebilir mi?' diye sordu, 'Evet' dedim. Yemekte masada Sakine diye bir arkadaşı daha vardı. Ben Sakine'yi tanımıyorum. Öyle bilgili olamadım, kusura bakmayın. Melis yemekten sonra bir ayna gördü, üçümüzün fotoğrafını çekti ve anı olarak paylaştı. O meşhur fotoğraf da o. Dağıldık, daha sonra bir daha görüşmedik. Sakine ile takipleşmiyoruz bile. Bunlar çok ağır ithamlar, bu kadar çirkinleşemezsiniz."

Melis Çatak ismi magazin basınının gündemine bu yılın Nisan ayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile olan ilişkisi ve evlenecekleri iddiasıyla düşmüştü. İmamoğlu ile Çatak'ın daha sonra ayrıldıkları da yine sosyal medyada ileri sürülmüştü.

Bebek'te bir eğlence mekanının işletmecisi olan Çatak, aynı zamanda patronlar kulübü TÜSİAD'da proje yöneticisi.

Karabulut'un kanının sıçradığı koltukta fotoğraf çektirip paylaşmışlardı

İstanbul Bahçeşehir'de Türkiye'nin önde gelen zenginlerinden Garipoğlu ailesinin evinde 14 yıl önce 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü.

Cem Garipoğlu cinayetten 5 yıl sonra 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son vermişti. Ancak Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia etmiş, bu konuda hukuki girişimlerde bulunmuştu. Garipoğlu ailesinin diğer üyelerinin Karabulut cinayetindeki rolleri ise aydınlanmamıştı.

Öte yandan Sakine Garipoğlu'na gösterilen tepkilerin arkasındaki sebep Cem Garipoğlu'nun kardeşi olması değil. Sakine Garipoğlu cinayetten yıllar sonra, Münevver Karabulut'un kanının sıçradığı koltukta ailece çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.