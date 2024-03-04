Garantili projelere 4 yılda 831 milyar lira ödenecek

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2024 ve 2028 yıllarını da kapsayan beş yıllık yol haritasını hazırladı.

2028 yılı sonuna kadar Türkiye’nin yol ağında yapılacak otoyol uzunluğunu 697 kilometreye ulaştırmayı öngören KGM, projede olası bir başarısızlığa neden olacak riskleri ise “Arkeolojik bulgular nedeniyle beklenmedik maliyet artışı ve kamulaştırma ödeneğinin yetersiz kalması” şeklinde sıraladı.

Birgün'de yer alan habere göre, raporda otoyol projelerinde Yap-İşlet-Devret modelinin kullanılmaya devam edileceği ve dış kredi yoluyla da finanse edeceği belirtildi.

Otoyol projelerine yönelik maliyet tahmini de yol haritasında paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe açık ve açılacak otoyollar için ödenecek tahmini garanti tutarı 831 milyar 979 milyon 613 bin lira olarak hesaplandı.