Garanti edilen yolcu sayısının yüzde 14'ü karşılanabildi: İşletici şirkete 7 milyon avro

2021 yılında 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisine karşın yalnızca 22 bin 936 yolcunun kullandığı Kütahya Zafer Havalimanı 2022 yılında da yolcu garanti sayısına ulaşamadı. Havalimanının garanti edilen yolcu sayısını karşılama oranı 2022 yılının dokuz ayında yüzde 14’te kaldı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan ve hizmete girdiği Kasım 2012 itibarıyla yolcu garantilerine yönelik tutmayan hedeflerle gündeme gelen Zafer Havalimanı, 2022 için garanti edilen yolcu sayısının yanına dahi yaklaşamadı. 2022 yılının bitmesine üç ay kalsa da Zafer Havalimanı’nın garanti edilen yolcu sayısına ulaşması için 1 milyon 130 bin yolcuya daha ihtiyaç duyulduğu öğrenildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre, 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantili Kütahya Zafer Havalimanı, Ocak-Eylül döneminde 187 bin 647 yolcuyu ağırladı. Havalimanını Ocak ayında yalnızca 2 bin 554 yolcu kullanırken, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki yolcu sayısı sırasıyla 5 bin 20, 7 bin 588 ve 11 bin 883 oldu.

Havalimanı, Mayıs-Eylül döneminde de kağıt üzerinde öngörülen kadar tercih edilmedi. Mayıs ayında yalnızca 15 bin 363 yolcuyu ağırlayan Zafer Havalimanı’nın diğer aylardaki yolcu sayısı ise şöyle kaydedildi:

Haziran: 21 bin 927

Temmuz: 32 bin 575

Ağustos: 42 bin 934

Eylül: 47 bin 903

Gerçekleşmeyen yolcu garantileri için yapılan ödemeler itibarıyla Hazine için adeta bir karadelik haline gelen Zafer Havalimanı için 2022 yılında işletici şirkete 7 milyon avronun üzerinde para aktarılması bekleniyor. Yap-İşlet-Devret kapsamında inşa edilen havalimanının kullanım ve işletme hakkını 49 yıllığına IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elinde bulunduruyor.