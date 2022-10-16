Maske cezasını ödeyenlere kötü haber

Meclis’teki “torba teklif” ile pandemi döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma yasağı cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın kişinin 3 milyar liraya yakın borcu silinecek. Ancak şimdiye kadar ödemeyi yapanlara iade olmayacak.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, salgın nedeniyle verilen cezaların iptal edilmesi, ödemesi yapılan cezaların ise yurttaşlara iade edilmesi için Mart 2021’de Meclis’e yasa teklifi sundu. Emre, gerekçesinde, AKP kongrelerinde Covid-19 yasaklarının açıkça ihlal edildiğini buna karşın herhangi bir cezai işlemin söz konusu olmadığına dikkat çekti.

Diğer taraftan on binlerce yurttaşın çeşitli gerekçeler sunularak idari para cezasına çarptırıldıklarını söyleyen Emre, “lebalep kongreler yaptıkları için övünenlerin” ise her türlü yasağı delmesine karşın cezasız kaldıklarını belirtmişti. Ancak AKP, bu teklifi dikkate almamıştı.