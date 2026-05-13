Gamze Pamuk'tan yandaş medya ve Yalım'a tepki: 'Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!'

Eski CHP Parti Meclisi üyesi Avukat Gamze Pamuk, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden kendisini hedef alan iddialara sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan “Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!” diyen Pamuk, “Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor. Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir. İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım” ifadesini kullandı.

“Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım” sözleriyle tepkisini dile getiren Pamuk, şöyle dedi:

Sadece kadın bir siyasetçi olduğum için bu yalanları ‘ifade’ diye oraya koyduran da, sözde haber diye bu alçaklığa alet olanlar da bu ağır suçun ortağıdır. Ben böyle ölmem. Benim tertemiz hayatımı o çamur dilinizle kirletemezsiniz. Yine diyorum: Bu haysiyetsizlerle mücadele edeceğimi, yalanlarının misliyle hesabını soracağımı, tetikçilerinden azmettiricilerine kadar hepsini o çukurda mahkum edeceğimi herkes bilsin. Hodri meydan!”

Yandaş medyada, Yalım'ın ek ifadesi adı altında Pamuk'un hedef alındığı iddialara yer verilmişti.