Gamze Açar'ın şüpheli ölümünde tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Kendini attı deriz, yırtarız'

Ankara'da bir otelin 5'inci katından şüpheli bir şekilde 'düşerek' hayatını kaybeden Gamze Açar'ın öldürülmesine ilişkin tanık ifadesi ortaya çıktı. Olayın yaşandığı otelde çalışan tanık, sanıkların kendi aralarında "Kendini attı deriz, yırtarız" şeklinde konuşmalarını duyduğunu aktardı.

17 yaşındaki lise öğrencisinin öldürülmesine ilişkin iddianamede yer alan tanık ifadesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Kızılcahamam’daki termal otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp hayatını kaybeden Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı. 5 kişi hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından cezalandırılması istenerek iddianame hazırlandı.

İki sanık serbest bırakılmıştı

Daha önceden Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanmış, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker'se adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede yer alan tanık beyanında Gamze Açar'ın yere düşme sesinden sonra 5 kişinin kendi aralarında konuşmalarının duyulduğu da belirtildi.

Olayın yaşandığı otelde çalışan Ö.E.’nin verdiği ifadede, sabah işe gitmek için arkadaşıyla birlikte hazırlandıkları sırada çığlık sesi duyduklarını ve sonrasında Gamze Açar'ınnın otelin zeminine düşmüş olduğunu gördüklerini söyledi.

Olay esnasında üst katın balkonundan ses geldiğini ve bu konuşmaları dinlediğinde, “Lan oğlum ne yapacağız, başımıza kalmasın, nasıl kurtulacağız bu işten?” diye bir erkek sesi duyduğunu belirterek, “Saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız. Bizim başımızı yakmazlar, kız zaten yeni geldi” diye başka bir erkeğin karşılık verdiğini söyledi.

Konuşmaların hemen sonrasında ise sert bir şekilde pencere kapanma sesi geldiğini ifade etti. Olay yeri incelemesinin raporuna göre de olayın gerçekleştiği otel odasının dağınık halde olduğu ve yerlerde kırık cam parçalarının olduğu eklendi.

İç çamaşırında sanıkların sperm örneği bulundu

Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre Açar'ın iç çamaşırından alınan örneklerden sanıklardan 4’üne ait sperm örneği tespit edildiği ifade edildi.

Açar'ın tırnaklarında şüphelilerin DNA profilleri bulundu

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verildi. Rapora göre Gamze Açar’ın, kıyafetlerinde ve tırnaklarında şüphelilerle uyumlu DNA profilleri bulunduğu, bunun şüpheliler tarafından Açar'a zorla cinsel istismarda bulunulduğu ve maktulün buna karşı koyduğuna delil olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca, sanıkların ifadelerinde Gamze Açar’ın, uyuşturucu krizi sonucu intihar ettiğini ileri sürdükleri; ancak Kimya İhtisas Dairesi Başkanlığı Toksikoloji Şubesinin raporunda maktulün kanında veya saçında uyuşturucu madde bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Açar'ın kanında sanıkların iddia ettiği gibi uyuşturucu maddeye de rastlanmadı

İddianame ayrıca sanık Rıza Doğan’ın telefon kayıtlarının incelenmesinde Gamze Açar'a, "Esrar içer misin, içersen alalım" şeklinde teklifte bulunduğu, Açar’ın bu konuda gönüllü olmadığı belirtildi. Gamze Açar'ın çantasından çıkan uyuşturucunun ise öldürülmesinden sonra şüpheliler tarafından konulduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ayrıca Gamze Açar’nın saç ve kan örneklerinde yapılan incelemelerde, sanıkların iddia ettiği gibi herhangi bir uyuşturucu maddeye de rastlanmadığı ortaya çıktı.

‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelik cinsel istismarı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63’er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak sanıkların ilk duruşması 7 Eylül’de görülecek.