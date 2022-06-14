Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi

Gamze Açar’ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker’in adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. Sanıkların tutukluluk halinin devamını isteyen müşteki avukatı Ali Fatih Çetin, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen’in de tutuklanmasını talep etti.

Çetin, Gamze Açar’ın olay sırasında sanıklara karşı koyduğunu, boğuşma yaşandığını daha sonra sanıkların Açar’ı otel odasının balkonundan attıklarını düşündüğünü belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker’in adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. Duruşma, 4 Temmuz’a ertelendi.

Gamze Açar Ankara'da bir otelin 5'inci katından 'düşerek' hayatını kaybetmişti

Gamze Açar, 7 Kasım 2020’de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. İş görüşmesi için Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Açar’ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alınmıştı.

Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre Eker, soruşturma aşamasında elde edilen deliler kapsamında savcının talebi sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sanıklar hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kasten öldürme” suçlarından “ağırlaştırılmış müebbet” ve 63’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.