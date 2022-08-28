Galip Öztürk'ün oteli yağmalandı

Gürcistan'da tutuklanan Metro Turizm sahibi Galip Öztürk'e ait Beykoz Riva’daki Legend Otel yağmalandı.

Özelleştirme Başkanlığı'na bağlı ait iki parselde biri 17 bin 687, diğeri 16 bin 625 bin metrekare büyüklüğe sahip bölgenin en büyük arazisinin üzerinde bulunan 186 odalı Legend Otel'i 2009 yılından bu yana Metro Turizm'in Gürcistan'da 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklanan sahibi Galip Öztürk işletiyordu. Metro’dan önce de otel Milli Takım’ın oteli olarak hizmet verdi.

Mal sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 2017 yılında otel ve araziyi satmak için ihale açmıştı. Bedeli 71 milyon TL olarak belirlenen otelin ihalesi sonuçlanmadı. 2017 yılından beri mahkemelik olan otel yağmalandı.

Otelde ne varsa talan eden şahıslar oteli harabeye çevirdi.