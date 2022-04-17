Galip Öztürk’ün Metro Turizm’i satılıyor

Galip Öztürk tarafından 1992’nin Kasım’ında kurulmuş şehirlerarası otobüs firması olan Metro Turizm satışa çıkıyor. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Şirketimizin yüzde 100 oranında sahibi olduğu 100 milyon TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye ait 1.370.000 adet imtiyazlı payları da dâhil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlatılması hususunda değerleme şirketleri ile görüşülerek görevlendirilmelerine, değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Galip Öztürk

Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk, Türkiye’de insan öldürmeye azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine 2018 yılında Gürcistan’a kaçmıştı. Öztürk’ün ayrıca Türkiye’de yargılandığı çete davalarından da hakkında yakalama kararları bulunuyor.

Satışa çıkarılan Metro Turizm, önceki zamanlarda İran’dan sığınmacı alıp, Van’a getirmesiyle gündeme gelmişti.