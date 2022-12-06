Galip Aykaç'ın istifasında detaylar ortaya çıktı

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı görevinden istifa etmişti. Aykaç kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen" demişti.

Ekonomim yazarı Necla Dalan, BİM Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç'ın Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifasının perde arkasını yazdı.

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu'nun hafta sonu toplantı yaptığını belirten Dalan, yazısında şunları kaydetti:

"Bu toplantılarda üç konu öne çıktı. Bu konuların birincisi açıklamanın yönetimden habersiz yapıldığının doğruyu yansıtmadığı oldu. Yönetim kurulundan isimler ve sektörün önde gelenlerine olayın perde arkasını sordum. Bilgi aldığım dernek yönetiminden isimler, 'Uzun süredir marketlerin çok üzerine gelindiğini kamuoyuna anlatmamız lazım diyorduk. En son kongremizde tarımı ele aldık. Ajandamız ahenk içinde ilerliyordu. Galip Bey yönetimde üzerinde mutabakat olan bir konuşma yaptı. Ancak bu konuşma dezenformasyona uğratıldı, infial yaratacak tehditler gelince sıkıntı oldu' bilgisini verdi.

Şok Marketler’in, Galip Aykaç’ın istifasını istediği açıklama yönetim kurulunun ikinci önemli konusu oldu. Yönetimde yer alan isimlerin verdiği bilgiye göre, bu açıklama kendilerinde adeta ‘şok’ etkisi yarattı. Kaynaklar, 'Şok Marketler’in açıklaması beklenmedik bir sürpriz oldu, çok da hoş karşılanmadı. Dernek zaten polemikten uzak duran, kamuoyuna doğruyu anlatmaya özen gösteren bir duruş sergilerken, bu açıklama iyi olmadı' dediler.

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu’nda öne çıkan üçüncü konu ise Galip Aykaç’ın istifası oldu. Kurulda görevli isimlerden aldığım bilgiye göre, Aykaç’ın istifasının Şok Marketler’in çağrısıyla ilgisi yok. Hatta yönetim kurulundan istifa etmemesi, bunun gereksiz olduğu yönünde telkinde bulunuldu. Ancak yurt genelinde 10 binin üzerinde şubesi olan BİM üzerinden provokasyon yapılmasından çekinen Aykaç, istifada ısrar etti."